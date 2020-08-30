Уточняют, что бригада Дагестанского центра медицины катастроф заберет раненных, которые сейчас находятся в больнице в Тарумовке с дальнейшей посадкой в поселке Кочубей, для последующей транспортировки в Махачкалу.
Вертолет санавиации Минздрава Дагестана вылетел за пострадавшими в ДТП в Тарумовском районе
- Автор Мадина
- 30 августа, 2020. Воскресенье 11:31
По инициативе руководителя РД Владимира Васильева вертолет санитарной авиации Минздрава региона вылетел за раненными в ДТП с участием автобуса в Тарумовском районе.
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