Вертолет санавиации Минздрава Дагестана вылетел за пострадавшими в ДТП в Тарумовском районе

Автор Мадина

По инициативе руководителя РД Владимира Васильева вертолет санитарной авиации Минздрава региона вылетел за раненными в ДТП с участием автобуса в Тарумовском районе.