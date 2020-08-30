В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики
- Автор Мадина
- 30 августа, 2020. Воскресенье 11:29
В Дагестане организован Военно-технический Совет при лидере Дагестана.
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