ЗАМАНА - В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики

В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики

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30 августа, 2020. Воскресенье 11:29
В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики

В Дагестане организован Военно-технический Совет при лидере Дагестана.

В Дагестане создан Военно-технический Совет при Главе республики
Общество

Сергей Пинчук, начиная собрание, отметил, что начиная с 2015 года форум демонстрирует свой статус одной из ведущих выставок вооружений, военной специальной техники, а также авторитетной площадки для бесед на тему развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. Подробнее можно прочитать тут.

 

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