Сергей Пинчук, начиная собрание, отметил, что начиная с 2015 года форум демонстрирует свой статус одной из ведущих выставок вооружений, военной специальной техники, а также авторитетной площадки для бесед на тему развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.