Основной частью проекта «Новые возможности для женщин» является конкурс бизнес-планов, которые подготавливаются участницами курса в качестве итоговых работ. Победительницам вручат денежные гранты – от 50 000 до 100 000 рублей на разработку своих бизнес-проектов.
В Махачкале прошла защита женских бизнес-проектов
- Автор Мадина
- 30 августа, 2020. Воскресенье 00:18
В столице Дагестана в центре «Мой бизнес» прошла защита проекта «Новые возможности для женщин», проведенного Комитетом по развитию женского бизнеса ДРО «Опора России».
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