Дагестанская молодежь выиграла более 5,5 миллионов на форуме «Машук-2020»

Автор Мадина

На Северо-Кавсказском молодежном форуме «Машук-2020» объявили результаты конкурса грантов. Нужно напомнить, что членами трех-онлайн смен форума стали примерно 3000 человек из всех субъектов страны, в том числе 580 жителей Дагестана.