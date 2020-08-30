ЗАМАНА - Дагестанская молодежь выиграла более 5,5 миллионов на форуме «Машук-2020»

Дагестанская молодежь выиграла более 5,5 миллионов на форуме «Машук-2020»

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30 августа, 2020. Воскресенье 00:10
Дагестанская молодежь выиграла более 5,5 миллионов на форуме «Машук-2020»

На Северо-Кавсказском молодежном форуме «Машук-2020» объявили результаты конкурса грантов. Нужно напомнить, что членами трех-онлайн смен форума стали примерно 3000 человек из всех субъектов страны, в том числе 580 жителей Дагестана.

Дагестанская молодежь выиграла более 5,5 миллионов на форуме «Машук-2020»
Общество

Одна из победительниц грантового конкурса, жительница Дагестана Наира Мусалаева получила на разработку своего проекта «Центр молодёжного образования в области социального проектирования «Горы Знаний» 240 000 рублей.

 

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