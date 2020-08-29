ЗАМАНА - С 7 по 11 сентября 2020 года - неделя приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения

С 7 по 11 сентября 2020 года - неделя приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения

Автор
29 августа, 2020. Суббота 12:37
С 7 по 11 сентября 2020 года - неделя приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения

В республиканской Общественной приемной Председателя Партии "Единая РоссияДмитрия Медведева пройдет неделя приемов россиян.

С 7 по 11 сентября 2020 года - неделя приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения
Общество

Из-за коронавирусной ситуации прием будет идти в удаленном режиме с 10.00 чдо 16.00 ч. 7-11 сентябряЗаявку на прием можно оформить по таким контактам: 8(8722) 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, 67-30-51.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top