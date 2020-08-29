С 7 по 11 сентября 2020 года - неделя приема граждан по вопросам организации системы здравоохранения
- Автор Мадина
- 29 августа, 2020. Суббота 12:37
В республиканской Общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева пройдет неделя приемов россиян.
Из-за коронавирусной ситуации прием будет идти в удаленном режиме с 10.00 ч. до 16.00 ч. 7-11 сентября. Заявку на прием можно оформить по таким контактам: 8(8722) 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, 67-30-51.
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