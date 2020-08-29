ЗАМАНА - На предприятиях Дагестана запустят производство штукатурных станций

На предприятиях Дагестана запустят производство штукатурных станций

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29 августа, 2020. Суббота 12:27
На предприятиях Дагестана запустят производство штукатурных станций

Вчера, 28 августа, лидер РД Владимир Васильев провел собрание на строительной площадке школы в микрорайоне №11 города Каспийска.

На предприятиях Дагестана запустят производство штукатурных станций
Общество

В рамках собрания глава промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев рассказал, что по инициативе Васильева уже отработана возможность начала производства штукатурных станций в регионе. Руководитель РД высоко оценил проводимую ведомством деятельность. Подробнее на сайте Главы Дагестана.

 

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