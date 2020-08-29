В Каспийске, в микрорайоне №11 идет строительство новой школы на 500 ученических мест. Глава РД Владимир Васильев ознакомился с процессом строительства.
Строительство будет завершено к концу 2020 года.
Лидер Дагестана Владимир Васильев приехал с визитом на строительную площадку школы в Каспийске.
В Каспийске, в микрорайоне №11 идет строительство новой школы на 500 ученических мест. Глава РД Владимир Васильев ознакомился с процессом строительства.
Строительство будет завершено к концу 2020 года.
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