Муфтият республики снова призвал жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности в условиях эпидемии

Шамиль Алиханов уточнил, что ограничительные меры сохраняются и при посещении мечетей. Чтобы попасть в мечеть, необходимо иметь при себе защитную маску, пару перчаток и свой молитвенный коврик. И, конечно, нужно соблюдать социальную дистанцию.