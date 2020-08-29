ЗАМАНА - Муфтият республики снова призвал жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности в условиях эпидемии

Муфтият республики снова призвал жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности в условиях эпидемии

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29 августа, 2020. Суббота 01:05
Муфтият республики снова призвал жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности в условиях эпидемии

Председатель муфтията РД Шамиль Алиханов призвал дагестанцев не ходить в места массового скопления людей и обязательно носить защитные маски, пишет "Молодежь Дагестана".

Муфтият республики снова призвал жителей Дагестана соблюдать меры предосторожности в условиях эпидемии
Общество

Шамиль Алиханов уточнил, что ограничительные меры сохраняются и при посещении мечетей. Чтобы попасть в мечеть, необходимо иметь при себе защитную маску, пару перчаток и свой молитвенный коврик. И, конечно, нужно соблюдать социальную дистанцию. 

 

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