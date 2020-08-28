В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 17:03
Политик Алексей Навальный пребывает в стабильном состоянии в искусственной коме, рассказали в клинике Charite, где лечат гражданина России.
Навальный подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Симптоматика "холинергического кризиса" уменьшается, сообщается в релизе клиники для СМИ.
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