ЗАМАНА - Новая больница в Дербенте начала прием пациентов

Новая больница в Дербенте начала прием пациентов

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28 августа, 2020. Пятница 16:51
Новая больница в Дербенте начала прием пациентов

Многофункциональный медицинский центр, который был построен Министерством обороны России по инициативе лидера РФ Владимира Путина в Дербенте, начал прием пациентов.

Новая больница в Дербенте начала прием пациентов
Общество

Как сообщают, в прошедший вторник в центр были переведены 11 человек из ковид-больниц на базе ЦГБ Дербент.

Медицинский центр получил лицензию и начал свою деятельность. 

 

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