Новая больница в Дербенте начала прием пациентов
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 16:51
Многофункциональный медицинский центр, который был построен Министерством обороны России по инициативе лидера РФ Владимира Путина в Дербенте, начал прием пациентов.
Как сообщают, в прошедший вторник в центр были переведены 11 человек из ковид-больниц на базе ЦГБ Дербент.
Медицинский центр получил лицензию и начал свою деятельность.
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