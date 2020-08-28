ЗАМАНА - Проекты развития бизнеса в Дагестане обсуждены в региональном Правительстве

Проекты развития бизнеса в Дагестане обсуждены в региональном Правительстве

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28 августа, 2020. Пятница 16:46
Проекты развития бизнеса в Дагестане обсуждены в региональном Правительстве

Тему работы Агентства по предпринимательству и инвестициям региона и инфраструктуры поддержки бизнеса обговорил сегодня, 28 августа, премьер-министр РД Артём Здунов с главой ведомства Камилом Магомедовым.

Проекты развития бизнеса в Дагестане обсуждены в региональном Правительстве
Общество

В данный момент на базе Агентства работают несколько важных проектов: «Магазин коробочных решений», идет реализация финансирования бизнеса по нормам ислама. Начат процесс создания центра ГЧП (государственно-частного партнерства).  Подробнее можно прочитать тут.

 

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