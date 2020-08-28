ЗАМАНА - Дагестанская делегация приняла участие в круглом столе Министерства просвещения России по вопросам патриотического воспитания молодежи

Дагестанская делегация приняла участие в круглом столе Министерства просвещения России по вопросам патриотического воспитания молодежи

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28 августа, 2020. Пятница 13:39
Дагестанская делегация приняла участие в круглом столе Министерства просвещения России по вопросам патриотического воспитания молодежи

Дагестанская делегация приняла участие в круглом столе: «Без срока давности – живая память поколений», пишет РИА "Дагестан".

Дагестанская делегация приняла участие в круглом столе Министерства просвещения России по вопросам патриотического воспитания молодежи
Общество

Встреча шла под руководством руководителя Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова с участием учителей из разных субъектов России. Участниками собрания была отмечена активная деятельность представителей Ассоциации педагогов Дагестана, Дагестанского института развития образования, родителей и учеников.  В процессе встречи было замечено, что Минобрнауки РД ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодых людей. На территории Дагестана работает Региональный центр военно-патриотического воспитания учащихся. В текущем году прошло открытие центра довоенной подготовки «Авангард».

 

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