Дагестанская делегация приняла участие в круглом столе Министерства просвещения России по вопросам патриотического воспитания молодежи

Встреча шла под руководством руководителя Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова с участием учителей из разных субъектов России. Участниками собрания была отмечена активная деятельность представителей Ассоциации педагогов Дагестана, Дагестанского института развития образования, родителей и учеников. В процессе встречи было замечено, что Минобрнауки РД ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодых людей. На территории Дагестана работает Региональный центр военно-патриотического воспитания учащихся. В текущем году прошло открытие центра довоенной подготовки «Авангард».