Всего за время эпидемии было выявлено 10 788 заражений, 9525 вылечились, 494 человек скончались.
В Дагестане за сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 13:34
В Дагестане за последние 24 часа выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Последнее от Мадина
- Дагестанская делегация приняла участие в круглом столе Министерства просвещения России по вопросам патриотического воспитания молодежи
- Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве
- Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
- Конкурс эссе «День рубля»
- Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева