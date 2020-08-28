Всего в Москве с начала эпидемии был выявлен 260 361 случай заражения. Вылечились 210 908 человек, скончались 4786.
Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 13:31
В Москве за последние 24 часа обнаружено 654 заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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