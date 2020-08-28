Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В РФ за сутки обнаружено 4829 заражений коронавирусом в 84 субъектах, сообщает оперативный штаб.

Большая часть из них выявлена в Москве (654), Санкт-Петербурге (187) и Московской области (150). За прошедшие сутки скончались 110 человек с коронавирусом.

В общем за время эпидемии обнаружено 980 405 заражений, вылечились 798 466 человек.