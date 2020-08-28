ЗАМАНА - Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона

Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона

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28 августа, 2020. Пятница 11:21
Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона

Лидер РД Владимир Васильев обговорил вчера, 27 августа, в рамках собрания с отраслевыми главами органов исполнительной власти состояние и перспективы развития сельского хозяйства республики.

Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона
Общество

На встрече была обсуждена тема зарегистрированной безработицы и создания новых рабочих мест. Владимир Васильев при этом поставил цель для всех глав отраслей: контролировать число безработных, количество существующих рабочих мест, тех, кто востребован и кого республика может подготовить в той или иной профессии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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