Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона

На встрече была обсуждена тема зарегистрированной безработицы и создания новых рабочих мест. Владимир Васильев при этом поставил цель для всех глав отраслей: контролировать число безработных, количество существующих рабочих мест, тех, кто востребован и кого республика может подготовить в той или иной профессии. Подробнее можно прочитать тут.