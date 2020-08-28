Вчера, 27 августа, сотрудники МБУ «Махачкала-1» обработали контактные поверхности в различных общественных местах города.
Для дезинфекции использовались специальные средства, которые не представляют угрозы для людей и растений.
В Махачкале по инициативе оперативного штаба организована дезобработка контактных поверхностей в общественных местах.
Вчера, 27 августа, сотрудники МБУ «Махачкала-1» обработали контактные поверхности в различных общественных местах города.
Для дезинфекции использовались специальные средства, которые не представляют угрозы для людей и растений.
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