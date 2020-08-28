Лидер России Владимир Путин подчеркнул, что во время эпидемии правительство во главу угла поставили - жизнь и здоровье граждан, пишет РИА "Новости".

"Во главу угла, я часто об этом говорю, мы поставили самое важное - жизнь и здоровье граждан", - отметил президент.