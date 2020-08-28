Путин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 08:41
Лидер России Владимир Путин подчеркнул, что во время эпидемии правительство во главу угла поставили - жизнь и здоровье граждан, пишет РИА "Новости".
"Во главу угла, я часто об этом говорю, мы поставили самое важное - жизнь и здоровье граждан", - отметил президент.
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