ЗАМАНА - Участники шведского эксперимента обменялись телами

Участники шведского эксперимента обменялись телами

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28 августа, 2020. Пятница 08:34
Участники шведского эксперимента обменялись телами
После эксперимента с "обменом телами" исследователи поняли, как меняется восприятие, пишет "Planet Today".
Участники шведского эксперимента обменялись телами
Общество

Уточняют, что исследователи из Швейцарии выяснили, что самоощущение человека в большей степени зависит от физического восприятия своего тела.

У них получилось совершить эксперимент с "обменом телами", в котором приняли участие 66 человек. Все добровольцы были поделены на пары. И с помощью шлема виртуальной реальности каждый участник получил тело своего напарника. Затем с ними были проведены тесты.

Выяснилось, что в чужом теле усложнялась деятельность мозга человека, поэтому появлялись проблемы с памятью. Добровольцы знали, что воздействуют не на их тело, но все равно реагировали на это. 

 

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