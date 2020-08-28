Участники шведского эксперимента обменялись телами

После эксперимента с "обменом телами" исследователи поняли, как меняется восприятие, пишет "Planet Today".

Уточняют, что исследователи из Швейцарии выяснили, что самоощущение человека в большей степени зависит от физического восприятия своего тела.

У них получилось совершить эксперимент с "обменом телами", в котором приняли участие 66 человек. Все добровольцы были поделены на пары. И с помощью шлема виртуальной реальности каждый участник получил тело своего напарника. Затем с ними были проведены тесты.

Выяснилось, что в чужом теле усложнялась деятельность мозга человека, поэтому появлялись проблемы с памятью. Добровольцы знали, что воздействуют не на их тело, но все равно реагировали на это.