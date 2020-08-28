В Дербентском районе прошла благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

Вчера, 27 августа, в рамках акции «Собери ребенка в школу», которая стала уже традиционной, 100 первоклашек из многодетных и малоимущих семей Дербентского района получили все необходимые школьные принадлежности, пишет РИА "Дагестан".

Уточняют, что в прошлом году в акции участвовали 37 муниципальных образований и городских округов региона, благодаря чему, получилось обеспечить больше 2000 детей рюкзаками, необходимыми для обучения канцелярскими предметами и школьной формой. Акция будет идти до 31 августа.