Выставка была посвящена Дню единения народов России и Беларуси в рамках ряда мероприятий «Беларусь – Дагестан: духовное родство». В конце мероприятия участники подвели результаты встречи, обговорили резолюции и наградили участников этой фотовыставки.
В Махачкале открылась фотовыставка Владислава Цыдика «Вижу Беларусь такой»
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 08:22
В Махачкале открылась фотовыставка Владислава Цыдика «Вижу Беларусь такой», пишет РИА "Дагестан".
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