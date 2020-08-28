Пострадавшие в ДТП в Калмыкии Дагестанцы идут на поправку

Автор Мадина

Двое дагестанцев, которые попали в аварию в Калмыкии, чувствуют себя уже лучше, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона.