ЗАМАНА - Пострадавшие в ДТП в Калмыкии Дагестанцы идут на поправку

Пострадавшие в ДТП в Калмыкии Дагестанцы идут на поправку

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28 августа, 2020. Пятница 08:18
Пострадавшие в ДТП в Калмыкии Дагестанцы идут на поправку

Двое дагестанцев, которые попали в аварию в Калмыкии, чувствуют себя уже лучше, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Пострадавшие в ДТП в Калмыкии Дагестанцы идут на поправку
Общество

Один из пострадавших пребывает в состоянии средней тяжести, а второму госпитализация не требовалась, поэтому ему назначено амбулаторное лечение.

 

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