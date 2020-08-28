Один из пострадавших пребывает в состоянии средней тяжести, а второму госпитализация не требовалась, поэтому ему назначено амбулаторное лечение.
Пострадавшие в ДТП в Калмыкии Дагестанцы идут на поправку
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 08:18
Двое дагестанцев, которые попали в аварию в Калмыкии, чувствуют себя уже лучше, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения региона.
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