ЗАМАНА - Школы не будут закрывать на карантин, если выявят коронавирус

Школы не будут закрывать на карантин, если выявят коронавирус

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28 августа, 2020. Пятница 01:53
Школы не будут закрывать на карантин, если выявят коронавирус

Заместитель главы министерства просвещения России Екатерина Толстикова описала действия школы, если среди учеников или педагогов будет обнаружен коронавирус. Она рассказала, что школу не будут закрывать на карантин, но все контактировавшие с зараженными сдадут тесты на инфицирование. 

Школы не будут закрывать на карантин, если выявят коронавирус
Общество

Толстикова уточнила, что в каждом субъекте решения о таких ситуациях и последующих действиях будет принимать оперативный штаб. 

 

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