Школы не будут закрывать на карантин, если выявят коронавирус

Автор Мадина

Заместитель главы министерства просвещения России Екатерина Толстикова описала действия школы, если среди учеников или педагогов будет обнаружен коронавирус. Она рассказала, что школу не будут закрывать на карантин, но все контактировавшие с зараженными сдадут тесты на инфицирование.