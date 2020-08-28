Толстикова уточнила, что в каждом субъекте решения о таких ситуациях и последующих действиях будет принимать оперативный штаб.
Школы не будут закрывать на карантин, если выявят коронавирус
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 01:53
Заместитель главы министерства просвещения России Екатерина Толстикова описала действия школы, если среди учеников или педагогов будет обнаружен коронавирус. Она рассказала, что школу не будут закрывать на карантин, но все контактировавшие с зараженными сдадут тесты на инфицирование.
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