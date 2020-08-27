Диктант будет идти 3 сентября во всех субъектах России и в 75 иностранных странах. Глава республиканского штаба «Бессмертный полк России» Мухтар Амиров рассказал, что подготовка идет в штатном режиме и уже можно зарегистрироваться онлайн на участие в диктанте. Подробнее можно прочитать тут.