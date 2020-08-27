В Дагестане определились площадки для написания «Диктанта Победы»
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 16:06
Более 60 закрытых площадок станут местом организации патриотической акции «Диктант Победы», пишет "МирМол".
Диктант будет идти 3 сентября во всех субъектах России и в 75 иностранных странах. Глава республиканского штаба «Бессмертный полк России» Мухтар Амиров рассказал, что подготовка идет в штатном режиме и уже можно зарегистрироваться онлайн на участие в диктанте. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Путин впервые публично прокомментировал события в Белоруссии
- В Дагестане определились площадки для написания «Диктанта Победы»
- Адаптацию заключенных к нормальной жизни обсудили в Махачкалинской колонии
- Дагестан получил 5 млрд рублей по линии гособоронзаказа
- Опубликована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве