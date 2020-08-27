ЗАМАНА - В Дагестане определились площадки для написания «Диктанта Победы»

В Дагестане определились площадки для написания «Диктанта Победы»

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27 августа, 2020. Четверг 16:06
В Дагестане определились площадки для написания «Диктанта Победы»

Более 60 закрытых площадок станут местом организации патриотической акции «Диктант Победы», пишет "МирМол".

В Дагестане определились площадки для написания «Диктанта Победы»
Общество

Диктант будет идти 3 сентября во всех субъектах России и в 75 иностранных странах.  Глава республиканского штаба «Бессмертный полк России» Мухтар Амиров рассказал, что подготовка идет в штатном режиме и уже можно зарегистрироваться онлайн на участие в диктанте. Подробнее можно прочитать тут.

 

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