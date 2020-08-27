На встрече была обсуждена тема культурного воспитания заключенных и последующей адаптации к свободной жизни. Подробнее на сайте РИА "Дагестан".
Адаптацию заключенных к нормальной жизни обсудили в Махачкалинской колонии
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 15:16
Лекцию на тему профилактики экстремизма в исправительных учреждениях с участием главы министерства по делам молодежи региона Камила Саидова провели в исправительной колонии № 2 Махачкалы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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