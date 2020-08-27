Дагестан получил 5 млрд рублей по линии гособоронзаказа

Заказ получили заводы Дагдизель и Концерн КЭМЗ. Как подчеркнул глава министерства промышленности и торговли Батыр Эмеев, именно промышленность в первые 6 месяцев этого года показала стабильный рост за счет производства заводами продукции широкого гражданского назначения. Он уточнил, что в промышленной области в текущем году создано больше 600 новых рабочих мест.