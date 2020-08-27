ЗАМАНА - Дагестан получил 5 млрд рублей по линии гособоронзаказа

Дагестан получил 5 млрд рублей по линии гособоронзаказа

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27 августа, 2020. Четверг 15:09
Дагестан получил 5 млрд рублей по линии гособоронзаказа

Заводы Дагестана и промышленные организации получили дополнительно государственный оборонный заказ на 4,9 миллиардов рублей.

Дагестан получил 5 млрд рублей по линии гособоронзаказа
Общество

Заказ получили заводы Дагдизель и Концерн КЭМЗ. Как подчеркнул глава министерства промышленности и торговли Батыр Эмеев, именно промышленность в первые 6 месяцев этого года показала стабильный рост за счет производства заводами продукции широкого гражданского назначения. Он уточнил, что в промышленной области в текущем году создано больше 600 новых рабочих мест.

 

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