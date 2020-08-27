В Дагестане за последние 24 часа выявлено 65 новых заражений
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 14:56
В Дагестане за прошедшие сутки зафиксировано 65 новых заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
В общем за время эпидемии в регионе выявлено 10 716 заражений, вылечились 9 479 человек, 489 пациентов скончались.
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