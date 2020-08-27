Инспекционная команда, в которой участвуют сотрудники Управления Роспотребнадзора по региону и Управления образования Махачкалы, пришла с визитом в средние общеобразовательные школы №20 в поселке Альбурикент и №45 и №47 в поселке Шамхал.

Нужно напомнить, что идея финансирования организации горячего питания в школах была предложена лидером России Владимиром Путиным в январе текущего года в процессе послания Федеральному Собранию. Такой закон подписал глава страны в марте. Подробнее можно прочитать тут.