ЗАМАНА - В школах и детсадах Махачкалы перед 1 сентября проводят генеральную уборку и дезинфекцию

В школах и детсадах Махачкалы перед 1 сентября проводят генеральную уборку и дезинфекцию

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27 августа, 2020. Четверг 12:05
В школах и детсадах Махачкалы перед 1 сентября проводят генеральную уборку и дезинфекцию

Перед началом нового учебного года в Махачкале по инициативе мэра города Салмана Дадаева в целях защиты от коронавируса проводят дезинфекцию территорий и помещений школ и детсадов.

В школах и детсадах Махачкалы перед 1 сентября проводят генеральную уборку и дезинфекцию
Общество

Глава махачкалинского Управления образования Вадим Дибияев проверил соблюдение санитарных правил. Он увидел, что идет эффективная санобработка всех кабинетов с применением дезинфицирующих средств.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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