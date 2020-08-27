В школах и детсадах Махачкалы перед 1 сентября проводят генеральную уборку и дезинфекцию
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 12:05
Перед началом нового учебного года в Махачкале по инициативе мэра города Салмана Дадаева в целях защиты от коронавируса проводят дезинфекцию территорий и помещений школ и детсадов.
Глава махачкалинского Управления образования Вадим Дибияев проверил соблюдение санитарных правил. Он увидел, что идет эффективная санобработка всех кабинетов с применением дезинфицирующих средств. Подробнее можно прочитать тут.
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