В Хасавюрте открыли первый в Дагестане памятник врачам, погибшим от COVID-19
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 09:42
В Хасавюрте открыт первый в республике памятник медикам, которые отдали свою жизнь при исполнении профессионального долга в период эпидемии, пишет РИА "Дагестан".
Как заметил заместитель руководителя администрации района Бадыр Ахмедов, врачи совершили огромный подвиг, спасая людей и работая на благо общества.
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