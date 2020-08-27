В Хасавюрте открыли первый в Дагестане памятник врачам, погибшим от COVID-19

В Хасавюрте открыт первый в республике памятник медикам, которые отдали свою жизнь при исполнении профессионального долга в период эпидемии, пишет РИА "Дагестан".

Как заметил заместитель руководителя администрации района Бадыр Ахмедов, врачи совершили огромный подвиг, спасая людей и работая на благо общества.