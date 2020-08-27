Владимир Васильев встретился с женской сборной командой Дагестана по пляжному регби
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 09:40
Вчера, 26 августа, лидер РД Владимир Васильев встретился со сборной командой региона – победителями Кубка РФ по пляжному регби среди женских команд, пишет РИА "Дагестан".
Глава Дагестана поприветствовал команду и поздравил их с победой на турнире. Он отметил, что Председатель Высшего совета Федерации регби РФ, глава ФАС высоко оценил это достижение. Подробнее можно прочитать тут.
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