Авария случилась в Калмыкии, в ней погибли трое дагестанцев, а пятеро были госпитализированы. Подробнее можно прочитать тут.
Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 09:34
Вчера, 26 августа, в ходе собрания Правительства региона премьер-министр Дагестана Артём Здунов поручил Министерству здравоохранения и Министерству труда и социальной защиты населения региона изучить вопрос оказания помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось Калмыкии, в том числе используя резервный фонд.
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