ЗАМАНА - Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии

Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии

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27 августа, 2020. Четверг 09:34
Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии

Вчера, 26 августа, в ходе собрания Правительства региона премьер-министр Дагестана Артём Здунов поручил Министерству здравоохранения и Министерству труда и социальной защиты населения региона изучить вопрос оказания помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось Калмыкии, в том числе используя резервный фонд.

Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии
Общество

Авария случилась в Калмыкии, в ней погибли трое дагестанцев, а пятеро были госпитализированы.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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