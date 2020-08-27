Правительством Дагестана будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим в аварии в Калмыкии

Автор Мадина

Вчера, 26 августа, в ходе собрания Правительства региона премьер-министр Дагестана Артём Здунов поручил Министерству здравоохранения и Министерству труда и социальной защиты населения региона изучить вопрос оказания помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось Калмыкии, в том числе используя резервный фонд.