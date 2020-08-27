ЗАМАНА - Несколько социальных программ реализуют в Дагестане в рамках партпроекта «Здоровое будущее»

Несколько социальных программ реализуют в Дагестане в рамках партпроекта «Здоровое будущее»

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27 августа, 2020. Четверг 09:26
Несколько социальных программ реализуют в Дагестане в рамках партпроекта «Здоровое будущее»

Благодаря партийному проекту «Здоровое будущее» в РД реализуются некоторые социальные программы в системе здравоохранения, рассказала координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат парламента региона Зумруд Бучаева, пишет РИА "Дагестан".

Несколько социальных программ реализуют в Дагестане в рамках партпроекта «Здоровое будущее»
Общество

Как она сообщила, данные программы должны улучшить гражданственность медицинского сообщества и уменьшить кадровый дефицит на селе. Подробнее можно прочитать тут.

 

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