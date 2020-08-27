В ДГИ обсудили профилактику экстремизма и радикализма среди молодежи
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 09:17
Круглый стол на тему улучшения форм и способов профилактической работы среди религиозных людей прошел накануне на площадке Дагестанского гуманитарного института организованный министерством по делам национальностей региона, пишет РИА "Дагестан".
В собрании участвовали главы религиозных учреждений Дагестана, сотрудники государственных и правоохранительных структур. В рамках круглого стала участники обсудили необходимость введения активной работы с молодыми людьми по теме предупреждения плохого влияния радикализма и экстремизма. Подробнее можно прочитать тут.
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