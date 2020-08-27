ЗАМАНА - Россия предложила Китаю вместе изучать коронавирус

Россия предложила Китаю вместе изучать коронавирус

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27 августа, 2020. Четверг 08:38
Россия предложила Китаю вместе изучать коронавирус

Научно-исследовательский институт (НИИ) вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова предложил Китаю начать совместные исследования в области создания вакцины от коронавируса, а также изучить алгоритм действия инфекции. Об этом рассказал научный руководитель НИИ Виталий Зверев, пишет "Лента.ру".

Россия предложила Китаю вместе изучать коронавирус
Общество

Как рассказал Зверев, Китай уже согласился на совместную работу. Он подчеркнул, что в Китае ждут ученых из России. Зверев заметил, что и российский институт ждет коллег из Китая.

 

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