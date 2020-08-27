Россия предложила Китаю вместе изучать коронавирус

Научно-исследовательский институт (НИИ) вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова предложил Китаю начать совместные исследования в области создания вакцины от коронавируса, а также изучить алгоритм действия инфекции. Об этом рассказал научный руководитель НИИ Виталий Зверев, пишет "Лента.ру".

Как рассказал Зверев, Китай уже согласился на совместную работу. Он подчеркнул, что в Китае ждут ученых из России. Зверев заметил, что и российский институт ждет коллег из Китая.