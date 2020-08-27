ЗАМАНА - Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 24 миллиона

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 24 миллиона

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27 августа, 2020. Четверг 08:34
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 24 миллиона

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 24 миллионов человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 24 миллиона
Общество

За последние 24 часа коронавирус был выявлен у 300 тысяч человек.

В общем за время эпидемии в мире было выявлено 24 099 954 случая заражения коронавирусом, скончались 824 368 человек.

 

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