За последние 24 часа коронавирус был выявлен у 300 тысяч человек.
В общем за время эпидемии в мире было выявлено 24 099 954 случая заражения коронавирусом, скончались 824 368 человек.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 24 миллионов человек.
За последние 24 часа коронавирус был выявлен у 300 тысяч человек.
В общем за время эпидемии в мире было выявлено 24 099 954 случая заражения коронавирусом, скончались 824 368 человек.
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