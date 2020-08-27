Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 24 миллиона

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 24 миллионов человек.

За последние 24 часа коронавирус был выявлен у 300 тысяч человек.

В общем за время эпидемии в мире было выявлено 24 099 954 случая заражения коронавирусом, скончались 824 368 человек.