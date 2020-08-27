ЗАМАНА - Глава Дагестана провёл экстренное совещание по снижению смертности на дорогах

Глава Дагестана провёл экстренное совещание по снижению смертности на дорогах

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27 августа, 2020. Четверг 08:16
Глава Дагестана провёл экстренное совещание по снижению смертности на дорогах

Под контролем лидера РД Владимира Васильева, вчера, 26 августа, было проведено внеплановое собрание, которое посвятили теме соблюдения ПДД и снижению смертности на дорогах.

Глава Дагестана провёл экстренное совещание по снижению смертности на дорогах
Общество

Лидер РД подчеркнул, что трагическая авария в Калмыкии ещё раз заставляет задуматься как хрупка грань между жизнью и смертью. Глава Дагестана также отметил, что ещё одним поводом для срочного собрания стало 1 сентября. По его словам, необходимо сделать все для защиты детей на дорогах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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