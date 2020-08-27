Глава Дагестана провёл экстренное совещание по снижению смертности на дорогах

Лидер РД подчеркнул, что трагическая авария в Калмыкии ещё раз заставляет задуматься как хрупка грань между жизнью и смертью. Глава Дагестана также отметил, что ещё одним поводом для срочного собрания стало 1 сентября. По его словам, необходимо сделать все для защиты детей на дорогах. Подробнее можно прочитать тут.