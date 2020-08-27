Порядка 60% произведенного риса Дагестана

В Дагестане по результатам первой части текущего года в 12 раз выросли показатели по производству рисовой крупы, пишет "МирМол".

По сведениям главы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Абзагира Гусейнова, из общей массы произведенной крупы в 2,2 тысячи тонн, больше 1,3 тыс. тонн (59%) были направлены на экспорт. Рис чаще всего отправляется в Азербайджан, Иран, Турцию,Таджикистан. Дабы развить экспорт, по словам министра, республика планирует расширить географию поставок мяса.