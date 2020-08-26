«Нам необходимо оперативно реагировать на каждый такой трагичный инцидент, люди не должны оставаться одни со своими проблемами и горем, они должны знать, что им помогут», — отметил глава Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Васильев выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате автоаварии
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 16:32
Лидер РД Владимир Васильев, сегодня, 26 августа провёл экстренное собрание в связи с ДТП, которое произошло прошлой ночью, в Калмыкии, где столкнулись «КаМАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший из Махачкалы в Москву, пишет РИА "Дагестан".
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