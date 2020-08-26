ЗАМАНА - Ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет во всех регионах России 7 октября

Ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет во всех регионах России 7 октября

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26 августа, 2020. Среда 12:24
Ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет во всех регионах России 7 октября

Вольное экономическое общество России объявило о проведении в единый день, 7 октября текущего года, во всех регионах страны мероприятия «Всероссийский экономический диктант», входящего в программу юбилейных мероприятий, которые посвящены 255-летию ВЭО РФ.

Ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет во всех регионах России 7 октября
Общество

Диктант пройдет онлайн на сайте Всероссийского экономического диктанта в формате реального времени. Подробнее можно прочитать тут.

 

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