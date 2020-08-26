ЗАМАНА - Деревья — памятники природы

Деревья — памятники природы

Автор
26 августа, 2020. Среда 12:19
Деревья — памятники природы

В России проходит конкурс "Дерево года 2020"

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Repost @sbpalchikov • • • • • • Выбери #главноедеревостраны 2020! Всероссийский конкурс Российское дерево года 2020 в самом разгаре и судя по статистике голосования, набирает обороты. Сейчас у нас есть явный лидер! Это величественный Платан восточный из древней Джума-мечети г. Дербент республики Дагестан. ?? Интересно сохранится ли лидер к 1 октябрю? #росдрево #ГлавноеДеревоСтраны #РоссийскоеДеревоГода #здоровыйлес #деревьяпамятникиживойприроды #moscowtreeschool #Treeoftheyear #Россия #Карелия #Дагестан #Белгород #МарийЭл #Мордовия #Брянск #Чувашия #Липецк #Псков #Кемерово #Тверь #Тамбов

Публикация от Деревья-памятники природы (@rosdrevo.ru)

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top