Деревья — памятники природы
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 12:19
В России проходит конкурс "Дерево года 2020"
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#Repost @sbpalchikov • • • • • • Выбери #главноедеревостраны 2020! Всероссийский конкурс Российское дерево года 2020 в самом разгаре и судя по статистике голосования, набирает обороты. Сейчас у нас есть явный лидер! Это величественный Платан восточный из древней Джума-мечети г. Дербент республики Дагестан. ?? Интересно сохранится ли лидер к 1 октябрю? #росдрево #ГлавноеДеревоСтраны #РоссийскоеДеревоГода #здоровыйлес #деревьяпамятникиживойприроды #moscowtreeschool #Treeoftheyear #Россия #Карелия #Дагестан #Белгород #МарийЭл #Мордовия #Брянск #Чувашия #Липецк #Псков #Кемерово #Тверь #Тамбов
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