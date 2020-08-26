Владельцы 100 лучших идей, которые пройдут экспертный отбор, получат возможность продемонстрировать их на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи в октябре. Подробнее тут.
Прием идей на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 12:17
Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс рассказали о продлении срока приема заявок для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» до 10 сентября, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу АСИ.
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