Прием идей на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлен до 10 сентября

Автор Мадина

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс рассказали о продлении срока приема заявок для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» до 10 сентября, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу АСИ.