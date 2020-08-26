Нариман Абдулмуталибов проверил процесс капитального ремонта автомагистрали «Мамрач-Ташкапур-Араканский мост». Уточняют, что ремонт идет в рамках национального проекта БКАД.
Глава Минтранса Дагестана посетил Сулейман-Стальский район
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 12:11
Руководитель Минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов и заместитель главы министерства экономики и территориального развития республики Абдурахман Абдурахманов посетили Сулейман-Стальский район, пишет "Лезги газет".
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