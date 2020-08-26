Нариман Абдулмуталибов проверил готовность к открытию нового здания Касумкентской СОШ №2

Постройка современной школы на 150 ученических мест в селе Аликент шла по региональному целевому проекту «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России на 2009-2018 годы». Строительство началось в 2018 году.

В школе обеспечены все условия для эффективной учебы. Ознакомившись со школой и ее территорией, руководитель района указал на различные ошибки, которые нужно исправить в ближайшее время.