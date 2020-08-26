В период эпидемии в Дагестане было зафиксировано 10 651 заражений, вылечились 9433 пациента, 487 человек скончались.
В Дагестане коронавирусом заразились 10 651 человек
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 11:58
В Дагестане за последние 24 часа выявлено 65 новых заражений, пишет оперативный штаб.
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