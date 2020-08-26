Всего за время эпидемии в столице зафиксировано 259 070 заражений, вылечились 208 193 пациентов, скончались 4764.
Опубликована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 11:58
За последние 24 часа в Москве обнаружено 640 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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