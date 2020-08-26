Владимир Васильев принял участие в совещании по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 10:04
Вчера, 25 августа, лидер РД Владимир Васильев поучаствовал в собрании на тему готовности образовательных учреждений к началу учебного года. Заседание прошло в режиме видеоконференции под контролем заместителя Председателя Правительства России Татьяны Голиковой и с участием глав регионов страны, пишет РИА "Дагестан".
Открывая собрание, Татьяна Голикова подчеркнула, что в новом учебном году обучение будет идти в привычном очном формате. Она упомянула о необходимости выполнить в полной мере 2 поручения президента страны, которые были названы в Послании Федеральному Собранию России. Это организация в школах горячего питания и выплаты педагогам за классное руководство. Подробнее можно прочитать тут.
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