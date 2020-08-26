ЗАМАНА - В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер

В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер

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26 августа, 2020. Среда 09:57
В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер
На собрании оперативного штаба, которое было проведено главой Дагестана, была обсуждена необходимость усиления контроля за использованием масок пассажирами общественного транспорта, пишет РИА "Дагестан".
В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер
Общество
Руководители некоторых районов выразили обеспокоенность тем, что жители не надевают маски в общественном транспорте. Лидер Дагестана попросил высказаться главу Роспотребнадзора региона Николая Павлова по поводу этой проблемы. Павлов мнение полностью поддержал, подчеркнув, что общественный транспорт представляет собой весьма компактное, закрытое пространство, которое увеличивает риски заразиться. Подробнее можно прочитать тут.

 

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