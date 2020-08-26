Андрей Майоров проверил больше 40% производственных отделов филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго». Подробнее можно прочитать тут.
Первый заместитель генерального директора «Россетей» посетил «Дагэнерго»
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 09:47
Первый заместитель гендиректора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров завершил рабочий визит в Дагестан беседой с сотрудниками «Дагэнерго», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу организации.
Последнее от Мадина
- Владимир Васильев принял участие в совещании по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года
- Владимир Васильев принял участие в совещании по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года
- В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер
- В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер
- Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»