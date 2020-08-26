За прошедшие 24 часа в мире выявлено 206 382 заражений и 4 056 смертей.
Число заражений коронавирусом в мире достигло 23 518 343 человек
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 09:41
Общее количество обнаруженных заражений коронавирусом нового типа по всему миру на утро 26 августа достигло 23 518 343 человек, умерли 810 492 пациента, передает сайт ВОЗ.
Последнее от Мадина
- Владимир Васильев принял участие в совещании по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года
- Владимир Васильев принял участие в совещании по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2020/21 учебного года
- В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер
- В Дагестане на пассажирском транспорте усилят контроль за соблюдением санитарных мер
- Саадат Далгатова: «На Олимпийских играх хочу показать все, что накопилось за 11 лет моей карьеры»