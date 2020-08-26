ЗАМАНА - Число заражений коронавирусом в мире достигло 23 518 343 человек

Число заражений коронавирусом в мире достигло 23 518 343 человек

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26 августа, 2020. Среда 09:41
Число заражений коронавирусом в мире достигло 23 518 343 человек

Общее количество обнаруженных заражений коронавирусом нового типа по всему миру на утро 26 августа достигло 23 518 343 человек, умерли 810 492 пациента, передает сайт ВОЗ.

Число заражений коронавирусом в мире достигло 23 518 343 человек
Общество

За прошедшие 24 часа в мире выявлено 206 382 заражений и 4 056 смертей.

 

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